Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96789
ALTIN
243.839
DOLAR
6.2698
STERLİN
8.2942
EURO
7.3808
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı
Bilim insanlarından korkutan uyarı
Bilim insanlarından korkutan uyarı
Sonbahar detoksu için 9 öneri
Sonbahar detoksu için 9 öneri
Doktorlar bile anlamadı, başına sadece astronotların yaşadığı bir olay geldi
Doktorlar bile anlamadı...

“Hak ve menfaatler korunacaktır”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

21 Eylül 2018 Cuma 09:32
“Hak ve menfaatler korunacaktır”

Toplantının ardından yapılan açıklamada, 'Yurt dışında yakalanan teröristlerin Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin kararlığının tezahürüdür, bu operasyonlar sürdürülecek.' denildi.

Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler hakkında kurula bilgi arz edildiği aktarılan bildiride, "Bu hususta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin çıkarlarına yönelik girişimlere karşı ülkemizin hak ve menfaatlerinin tüm imkanlar kullanılarak korunacağı kararlılıkla tekrarlanmıştır." ifadesi yer aldı.

"Operasyonlar sürdürülecek"

Bildiride, "İstihbarat ve güvenlik kuruluşlarının yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışında yakalanan teröristlerin yüce Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olarak değerlendirilmiş, bu tür operasyonların sürdürüleceği ifade edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin, Suriye'de yıllardır süren insanlık dramına yenilerinin eklenmesini önlemek, muhtemel kayıpları asgariye indirmek ve barışa katkı sağlamak üzere yürüttüğü girişimlerin olumlu sonuçlarından memnuniyet duyulduğu belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatın önemine işaret edilmiştir. Astana Süreci doğrultusunda İdlib çatışmasızlık bölgesinde 12 gözlem noktası tesis eden ülkemizin, buradaki varlığını güvenli bir şekilde sürdürmesi konusunda alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Cenevre ve Astana süreçlerinin yanı sıra Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakatın başarısı için ülkemizin samimi bir şekilde gayret göstermeye devam edeceği belirtilmiştir.

Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanmasını beklediğimizin altı çizilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca uzanan Suriye'nin diğer bölgelerinin de bir an önce terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi hususundaki kararlılık teyit edilmiştir. Suriye krizinin çözümü konusunda, uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin şekilde yerine getirmeye davet edilmiştir."

Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler hakkında kurula bilgi arz edildiği aktarılan bildiride, "Bu hususta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik girişimlere karşı ülkemizin hak ve menfaatlerinin tüm imkanlar kullanılarak korunacağı kararlılıkla tekrarlanmıştır." ifadesi yer aldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik KuruluMGKRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığı KülliyesiHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Akdeniz'de Oldu Bittiye İzin Vermeyecek
Türkiye Akdeniz'de Oldu Bittiye İzin Vermeyecek
Bankada büyük vurgun: 15 milyonu alıp yıllık izne çıktı
Bankada büyük vurgun: 15 milyonu alıp yıllık izne çıktı
Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor
Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim