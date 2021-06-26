Hakime, 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verildi

Etek boyu ölçen hakim 5 ay sonra göreve döndü

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2019'da katıldığı duruşmada bir avukatın etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutturan ve etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu hakkında kararını verdi.

TOPLAM 2 YIL 3 AY 6 GÜN HAPİS CEZASI

Bu davranışı ''hakaret'' olarak değerlendiren Daire, Yoylu'nun bu suçtan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Daire ayrıca Yoylu'nun aynı gün içerisinde başka bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirdi.

Yoylu'ya yine ''hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verildi.

Toplamda hakime, 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Mehmet Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse, cezaları düşecek.