Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher meslektaşının silahlı saldırısında şehit oldu

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, bir polisin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Cevher şehit oldu, polis gözaltına alındı.

YEMEK YERKEN SALDIRDI



Olay saat 13.50 sıralarında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in polisevinde yemek yediği sırada oldu.



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, henüz bilinmeyen nedenle Cevher'e tabancasıyla 3 el ateş açtı.

AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI



Çulcu, olay yerinden kaçtığı sırada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.



Saldırıda ağır yaralanan İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

''13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.''