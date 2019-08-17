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Hakkari’de operasyon: 6 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:47
Hakkari’de operasyon: 6 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, jandarma özel harekat ve komando birlikleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda, 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Etkisiz hale getirilen teröristlerin,  sözde Avaşin Basyan Çarcela grubu olduğu  ve son 1 yıl içerisinde; Davulcu Tepe Üs Bölgesi’ne füze atılması ve taciz eylemleri, Yüksekova ilçesi Yeşildere Bölgesi’nde Güvenlik Korucu noktasına saldırı, Dağlıca Yüksekova arasında düzenlenen askeri konvoya saldırı eylemleri ile son olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde Düz Tepe Üs Bölgesine roketli eylemleri yaptığı tespit edilmiştir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari
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