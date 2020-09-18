Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
16 ayrı bankaya ait kredi kartları çıktı
16 ayrı bankaya ait kredi...
Ülkeye nerden girdiği belli değil
Ülkeye nerden girdiği belli değil
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
Ülkeye nerden girdiği belli değil
Ülkeye nerden girdiği belli değil

Halil Sezai'nin darp olayında yeni ayrıntılar

İstanbul'da yaşlı bir adamı darp eden şarkıcı Halil Sezai "Silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. Halil Sezai, kararın ardından Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

18 Eylül 2020 Cuma 14:25
813 Okunma
Halil Sezai'nin darp olayında yeni ayrıntılar

İstanbul Tuzla'da Şarkıcı Halil Sezai'nin, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Büyük tepki çeken görüntülerin soruşturma dosyasına girmesinin ardından Halil Sezai, yeniden savcılığa ifadeye çağrıldı.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na giderek 1,5 saat ifade veren Halil Sezai, yaşlı adama vurduğunu itiraf etti. Sezai ifadesinde, "Olay günü bir elimde çiçek bir elimde sopa ile bahçesine gittim. Sopa şaka amaçlıydı. Bir anda bana hakaret ve küfür etti. Aramızda arbede çıktı. Bir kaç defa vurdum. Küfür de etmiş olabilirim." dedi.

KAYNAK : TRT HABER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Covid-19 tedbirlerini yeniden artıracağız
Erdoğan: Covid-19 tedbirlerini yeniden artıracağız
Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor
Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 18 Eylül 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 18 Eylül 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim