Halk Oyunları yarışması için Macaristan'a giden 11 kişi iltica etti

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Macaristan'da yapılan bir organizasyona katıldı. Ancak yaş ortalaması 20'nin üzerinde olan ve yeni lisans çıkardıkları öğrenilen 16 kişilik kafileden 11'inin Macaristan'a iltica ettikleri ortaya çıktı.

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği 5-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan 5. halk oyunları yaza veda etkinliğine davet edildi.

1 KASIM'DA TÜRKİYE'DEN AYRILDILAR

Özel davet ile etkinliğe katılan 16 kişiden oluşan kafile resmi yazı ile yasa gereği yurt dışına çıkabilmek için, Halk Oyunları Federasyonu'na müracaat etti. Pasaportlarını ve görev yazılarını temin eden kafile, 5 Kasım'ı da beklemeyerek 1 Kasım 2017 tarihinde Türkiye'den ayrıldı ve Macaristan'a gitti.

HEPSİNİN LİSANSLARI YENİ

Derneğin Temmuz 2017 tarihinde Bosna Hersek'te bir organizasyona gittiği ve tüm kafilenin döndüğü öğrenilirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bu yıl içinde 86 dernek veya kulüp için yurt dışı onayı verdi. Ancak son onayda gözden kaçan bir detay ise Macaristan'a giden kafilenin hepsinin lisanslarının yeni olması.

SPOR BAKANLIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Spor Bakanlığı, federasyon ve dansçı sporcular hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Emniyette dönmeyen 11 kişi ile dönen 5 kişinin isimleri soruşturma ve takip gereği gizli tutulurken, Spor Bakanlığı müfettişlerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattıkları belirtildi.

HALK OYUNLARI FEDERASYONU HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Uluslararası yapılanması olmayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hakkında da soruşturma açıldığı ve emniyet ile müfettişlere konu hakkında bilgi verdikleri kaydedildi.

ANKARA BAŞSAVCILIĞI İLTİCA EDEN TÜRK SPORCULAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Halk oyunları yarışması için gittikleri Macaristan'da iltica talebinde bulunduğu iddia edilen 11 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde, 16 kişilik halk oyunları ekibinin 11 üyesinin yarışma için gittikleri Macaristan'a iltica ettiğine dair haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, konunun her yönüyle aydınlatılması için söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİ

Gençlik ve Spor Bakanlığınca olayla ilgili bir müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Gürhan Ozanoğlu da iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirmişti.