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Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım

AHBAP Derneği Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent'in 4 sene önce dün akşam patlamanın yaşandığı Bartın'daki madeni ziyaret ettiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından maden işçileriyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Levent, "İçlerinden bazılarının hayatta olmadığını düşünmek bile üzücü" dedi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 21:41
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Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım



Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada yaşanan patlamada 28 işçi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ni olay yerine gönderen Haluk Levent, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"İŞÇİLERDEN BAZILARI HAYATTA DEĞİL"

2018 yılında Bartın'daki madeni ziyaret eden Levent, Twitter hesabından işçilerle olan bir fotoğrafını yayınlayarak "7 Temmuz 2018'de ziyaret ettiğim Bartın'daki maden işçileri. İçlerinden bazılarının artık hayatta olmadığını düşünmek bile üzücü. Umarım bu dostlardan biri değildir diyemezsin ki, fark eder mi ki? Kim bilir kaç çocuk kaldı ortada" dedi.

Çevre illerde derneğine bağlı olan üyelerini Bartın'a gönderen Haluk Levent, "Ahbaplar maden ocağı önünde çaresizce bekleyen ailelerin yanındalar. AFAD'ın çadır kurumuna yardımcı oluyorlar. Onlar da endişeli bekleyişteler. Bizler Ahbaplardan haber aldıkça sizlere ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

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