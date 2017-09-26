Hamile eşine işkence etti

Gaziantep'te 3 çocuğunun annesi 4 aylık hamile eşine işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi'nde yaşayan 7 yıllık evli, 3 çocuk annesi Çağlar A. (26), 3 ay önce eşi Mehmet Ali A'dan şiddet gördüğü için babası Kemal Sönmez'in evine sığındı.



Bir süre sonra barışan çift Sönmez'in evinin çatı katında yaşamaya başladı. İddiaya göre Mehmet Ali A, ile 4 aylık hamile eşi Çağlar A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ali A, darbettiği ve ağzını bantladığı genç kadını av tüfeğiyle bacağından yaraladı.



Mehmet Ali A, komşuların haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alındı.



Ambulansla ağır yaralı olarak Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan hamile kadının bacağının diz altından kesildiği ve bebeğini kaybetme tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Bu arada Mehmet Ali A. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.