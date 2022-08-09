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Hastane önündeki ambulansı çaldı

İzmir'de bir kişi hastanenin önündeki ambulansı çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri durdurulan ambulanstaki şüpheliyi gözaltına aldı.

09 Ağustos 2022 Salı 14:08
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Hastane önündeki ambulansı çaldı
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İzmir'in Bergama ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi tarafından hastanenin önünden çalınan ambulans, polisin takibi sonucu bulundu.

Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki ambulansın çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ambulansın gittiği güzergahı belirleyen ekipler, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.D. durdurulan ambulansta gözaltına alındı.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan ambulansın sağ arka çamurluk kısmında göçükler olduğu tespit edildi.

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