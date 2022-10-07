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Hastane personeli, hastanelik oldu!

Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı. Basit gıda zehirlenmesi yaşadığı tahmin edilen 50 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yemeklerden de incelenmek üzere numune alındı.

07 Ekim 2022 Cuma 20:27
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Hastane personeli, hastanelik oldu!



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çalışanlarından 50 kişi, öğlen yemeği sonrası bulantı kusma gibi şikayetle acil servise başvurdu.

Olay, öğle saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde yaşandı. Hastane çalışanı 50 personel, yemekhanede öğle yemeğinde verilen et döner ve pilav yiyip, ayran içti. Kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan çalışanlar hastanenin acil servisine başvurdu.

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DURUMLARI İYİ

Basit gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan çalışanların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin olay sonrası hastaneye gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Personelin yediği yemeklerden de incelenmek üzere numune alındı.

 "AĞIR HASTAMIZ YOK"

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Yalçın Önder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Personelimiz basit gıda zehirlenmesi semptomlarıyla, bulantı, kusma, karın ağrısı ile ayaktan acil servisimize başvurmuştur. Ve ilk bulgular olarak da basit gıda zehirlenmesi tespit edilmiştir. İhtiyacı olanlara serum takılmıştır. Basit tedaviler yapılmıştır. Bunun dışında ağır hastamız, ağır vakamız olmamıştır" diye konuştu. (DHA)

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