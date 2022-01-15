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Hastanede skandal iddia!

İstanbul'da bir hastanede iddiaya göre hemşireyle inatlaşan biyomedikal teknikeri Fatih K. yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını kesti. Nefessiz kalan hasta öldü. Fatih K. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan soruşturma açıldı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 14:27
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Hastanede skandal iddia!
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İstanbul'daki bir hastanede, iddiaya göre tekniker ile hemşire arasındaki inatlaşma, hastanın ölümüne yol açtı.

Korkunç olay, 20 Şubat 2020'de meydana geldi. Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli biyomedikal teknikeri Fatih K. (35), hemşire Ekrem K. ile birlikte nöbetteydi. Ekrem K., elindeki belgeleri imzalamak için Fatih K.'nin önlüğünün cebindeki kalemi alıp geri vermedi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre ikili arasındaki kalem inatlaşması sürerken, Fatih K., "Kalemi getir, yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" dedi. İnada binen polemik sırasında Fatih K. dediğini yaptı ve 5 hastanın bulunduğu Yoğun Bakım'daki oksijen panosunun kapağını açarak üniteye oksijen gönderen vanayı aniden kapattı.

56 YAŞINDAKİ HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede alarm çalmaya başladı. Bu sırada hastalardan 56 yaşındaki Yusuf S.'de sıkıntı yaşandı. Hemşire koşarak hastasına yardıma gitse de Yoğun Bakım'daki Yusuf S. hayatını kaybetti.

Hastanın vananın kapatılmasıyla nefessizlikten öldüğü belirlendi. Hastanedeki üst denetçi hemşire, alarmla ilgili idari soruşturma başlattı. Hemşire Ekrem K. ve diğer çalışanların ifadelerine başvuruldu. Ekrem K., yaşanan şakalaşma olayı nedeniyle teknikerin oksijen paneline gittiğini, ardından panelin kapağını açarak üniteye bağlantı sağlayan vanayı kapattığını ve bu kapatma nedeniyle hastanede alarm çaldığını söyledi.

"YAPTIĞIM ŞEY İÇİN ÜZGÜNÜM"

Fatih K. ise idari soruşturma kapsamında alınan ifadesinde yaşananları şöyle anlattı: "Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağrıldım. Saat 16.00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi alıp gitti. 'Gel' dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için 'Oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim. O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra 'Gel kendin aç' dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok."

TÜM PERSONEL OLAYA ŞAHİT OLDU

Hemşire ve tekniker arasında yaşanan olaya, yoğun bakım ünitesinde görevli doktorlar, temizlik görevlisi, diğer hemşireler ve hastabakıcıların da şahit olduğu belirlendi.

Olaya tanıklık eden tüm personelin ifadesine başvuruldu. Hastane idari soruşturma kapsamında ifadeler sonrası ilişiğini kestiği tekniker Fatih K. hakkında cezai soruşturma için önce Sağlık Bakanlığı'na ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık, şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan soruşturma başlattı

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