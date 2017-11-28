Hastanın karnından 'havlu' çıktı

Trabzon'da şiddetli karın ağrısı çeken 35 yaşındaki bir kadın, 6 gün önce Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ayhan Çağılcı tarafından muayene edilen kadının çekilen tomografisinde karın boşluğunda birden fazla kitle ve yabancı cisim olduğu görüldü.

Tetkiklerin ardından Çağılcı ve ekibi tarafından ameliyat edilen kadının karnından havlu ve kitleler çıkarıldı.

Çağılcı, hastanın kendilerine 6 gün önce kusma, ateş ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurduğunu söyledi.

Gerekli tetkikleri kısa sürede yaptıklarını ifade eden Çağılcı, hastanın çekilen tomografisinde kitleler ve yabancı bir cismin görüldüğünü aktardı.

Çağılcı, tetkiklerin ardından ameliyata karar verdiklerini anlatarak, "Hastamız 3 yıl önce yurt dışında kadın hastalıklarına yönelik bir ameliyat geçirmiş. Hastayı tetkiklerin ardından 3 gün ameliyata hazırladık ve dün de ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Ameliyatta bu yabancı cismin bir havlu olduğunu gözledik. Ameliyatla havluyu ve kistleri aldık." bilgisini aktardı.

"Bu tür vakaların günümüzde olmaması gerekir"

Hastanın tedavisine devam edildiğini belirten Çağılcı, "Hastamızın şu an genel durumu iyi. Sıvı takviyesine başladık. Tedavi sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Çağılcı, "Bu tür vakalar nadirdir ama günümüzde olmaması gerekir. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ameliyatta her ne olursa olsun malzemeler yazılır, sonra da sayılır. Bu sayımlar tam olmadıktan sonra ameliyat yeri kapatılmaz. Bu sorunları yaşamamak için çok dikkatli olunması gerekir. Cerrahi prensipleri olan bir meslektir ve o kurallardan dışarı çıkamazsınız. Kurallara uyacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.