Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te meydana gelen depremin derinliği 11,67 kilometre olarak belirlendi.

Vali Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaymakam Mahmuthan Arslan, gazetecilere, ilçede can kaybı ve yaralanma vakası olmadığını söyledi.

Tüm Kırıkhanlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Arslan, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar sadece panik nedeniyle ayağını kapıya çarpan bir genç var. Onun dışında annesinin telaşı nedeniyle kucaktan düşen bir de bebek var. O da hastanede durumu gayet iyi. Bunların dışında intikal eden herhangi bir yaralı söz konusu değil. Onun dışında vatandaşlardan şunu rica ediyorum; işiniz yoksa caddelerde ve sokaklarda trafiğe sebep olmayın. Polis, ambulans, jandarma araçları, ihbarları değerlendirmek için olay yerlerine gitmeye çalışıyorlar. Lütfen gereksiz yere trafik sıkışıklığına sebebiyet vermeyelim."

Hasar ihbarlarını da değerlendirdiklerini kaydeden Arslan, "Şu ana kadar iki eve baktık. Onlarda da ciddi anlamda bir hasar kaydı söz konusu değil. Sosyal medyada dolaşan görüntüler var. Onlar da bizim ilçemizde değil. Eski görüntüler. Lütfen bunlara da alet olmayalım. Şu ana kadar bize gelen ciddi bir hasar söz konusu değildir. Sıva çatlağı var onları da kontrol ediyoruz." dedi.

"KRİZ MASASINDA ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AA muhabirine, Kaymakam Mahmuthan Arslan ile oluşturulan kriz masasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar bize bildirilen ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Kaymakamımızla beraber kriz masasında çalışmalara başladık." dedi.

Yavuz, vatandaşlardan olumsuz durumları belediyenin "344 10 59" numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi.

Öte yandan, deprem Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.

AFAD Başkanı Sezer, Hatay'daki depremle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan alan taraması sonucunda an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor."

SAĞLIK BAKANI KOCA: ŞU ANA KADAR KURUMLARIMIZA HERHANGİ OLUMSUZ BİR ÇAĞRI GELMEMİŞTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay." ifadelerini kullandı.