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Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı

12 Ocak 2020 Pazar 13:16
Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı

TC İçişleri Bakanlığınca Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli komando ve özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan timlerin katılımıyla icra edilen operasyonda 585 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.

Bölücü terör örgütü PKK'yı eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişleri engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen söz konusu operasyon kahramanca sürdürülüyor.

Şu ana kadar bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 deponun tespit edildiği operasyonda sığınak ve depolarda ele geçirilen patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi.

Sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde ise kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.
Açıklamada, terörle mücadele harekatının, her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
TC İçişleri BakanlığıHatayKapan-2 Amanoslar OperasyonuHaberTürkiye
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