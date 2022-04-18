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Hatay'da orman yangını!

Hatay'da orman yangını! Saatlerdir sürüyor, yerleşim bölgesi tehdit altında

18 Nisan 2022 Pazartesi 08:55
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Hatay'da orman yangını!

Hatay Dörtyol'da gece saatlerinde çıkan orman yangını sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yaptığı açıklamada "Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Hatay'da gece saatlerine orman yangını çıktı. Dörtyol'daki çıkan yangın, kısa sürede yayılırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yerleşim bölgesini tehdit eden yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yaptığı açıklamada "Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI

İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, ekipler arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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