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Hatay'da sağanak: Köprüler yıkıldı, tekne alabora oldu

Hatay'ı şiddetli yağış vurdu. Kentin Arsuz ilçesinde, sağanak nedeniyle köprü yıkıldı, bir tekne alabora oldu

19 Aralık 2021 Pazar 23:03
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Hatay'da sağanak: Köprüler yıkıldı, tekne alabora oldu
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İlçede sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA'da yer alan habere göre, Arsuz Nehri'nde sağanak nedeniyle su debisinin artması sonucu Avcılarsuyu ve Höyük Köprüsü yıkıldı, bir tekne alabora oldu.

Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, kentte önlem aldıklarını ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

SÜPER AMATÖR LİGİ MAÇI TATİL EDİLDİ

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Samandağspor-Maşukluspor karşılaşmasının 32'nci dakikasında tatil edildiği öğrenildi.

Samandağ Belediye görevlileri de yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu sokaklarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesaplarımızdan gelen tüm ihbarlara yetişmeye çalışıyoruz. İlçemizde etkisini sürdüren yağışlardan dolayı oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek için ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin kontrolleri sürdürüyor" denildi.

Hatay'da sağanak: Köprüler yıkıldı, tekne alabora oldu

Son Güncelleme: 20.12.2021 00:12
Anahtar Kelimeler:
HatayHatayda Sağanak
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