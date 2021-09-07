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Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde petrole bulanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu

Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmalarının yürütüldüğü Türkiye'nin Hatay ilinin Samandağ ilçesi sahilinde, petrole bulanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu.

07 Eylül 2021 Salı 20:08
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Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde petrole bulanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu

Sahil şeridinde petrol sızıntına karşın temizlik çalışmalarını yürüten Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Meydan Sahilinde üzerine petrol bulanmış bir deniz kaplumbağası ölüsüyle karşılaştı.

Temizlik görevlisi Cahit Çay, AA muhabirine, ölü halde buldukları deniz kaplumbağasını sahile gömdüklerini söyledi.

Öte yandan, Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları hem açık denizde hem de sahilde devam ediyor. Seyit Onbaşı Gemisi ile çok sayıda römorkör çalışmalarda yer alıyor.

Ayrıca, sahil şeridinde ve denizde kirliliğin devam ettiği görüldü.

Geçen hafta Suriye'den kaynaklı petrol sızıntısı sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İskenderun Körfezi ve Mersin kıyılarında önlemler alınmış, etkilenen bölgelerde temizlik çalışması başlatılmıştı.

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