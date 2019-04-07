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Hatay sınırından acı haber: 1 şehit

Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir askerimiz şehit oldu.

07 Nisan 2019 Pazar 09:26
Hatay sınırından acı haber: 1 şehit
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hatay sınır hattında nöbet esnasında teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi.

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MSB’den yapılan açıklama şöyle:

“Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Sınırı
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