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Hatay ve Mersin'de orman yangını

Hatay ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor... Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

27 Ekim 2020 Salı 16:38
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Hatay ve Mersin'de orman yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

BİR YANGIN DA ANAMUR'DA

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında, ilk belirlemelere göre elektrik telleri kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer ve 304 söndürme personeli sevk edildi.

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

''CAN KAYBIMIZ YOK''

Su, yangına hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi.

Yangının, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığının değerlendirildiğini belirten Su, "Yangının, yerleşim yerlerine yönelik riski müdahale sonucu azaldı. Yangın, kırsal alana doğru yöneldi. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale sürüyor. 2 helikopter de takviye için bölgeye yönlendirildi. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını devam ettiriyor." diye konuştu.

Su, yangın çevresindeki hanelerin tedbiren boşaltıldığını hatırlatarak "Yangında can kaybımız veya yaralanan kimse yok. Çevredeki yaklaşık 50 haneyi, vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle tedbiren boşalttık." ifadesini kullandı.

Vali Su daha sonra yangın bölgesine geçerek, Uçarı Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yangın, bölgede evlerin olduğu alanda yok ancak ormanlık alanda devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyorlar, inşallah kontrol altına almaya çalışacağız. Sıkıntılı olan evler var. Seralar ve ekili alanlarda hasar tespit çalışması yapacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz yanlarında. Biz gerekli işleri yapacağız. Can kaybımız ve yaralımız yok."

Öte yandan, ilçenin Karaağa Mahallesi'nde çık0an orman yangını da büyümeden kontrol altına alındı.

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