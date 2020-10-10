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Hatay’daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde çıkan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ve iş yerlerinde zarara neden olan yangınla ilgili açıklama yaptı. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangınla ilgili gözaltına alınanların olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

10 Ekim 2020 Cumartesi 15:41
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Hatay’daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 

VALİLİK: GÖZALTILAR VAR

"09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA’lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır" denildi.

Hatay'da yangını başlatanlara ait olduğu iddia edilen görüntüler

Hatay'da birçok noktada çıkan yangın hala sürüyor

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