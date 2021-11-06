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Hatice Akarsu oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu’nun pankreas kanserinden ölen annesi Hatice Akarsu (66), Bartın’ın Amasra ilçesinde oğlunun mezarının yanında toprağa verildi. Cenazede Selahattin Akarsu (67) oğlu Barışı’ın mezarının başına oturarak, "Hasret giderin bu akşam, bir gün ben de geleceğim. ‘Oğlumun yanında huzur buluyordum’ diyordun canım eşim, al oğlunun yanındasın, oğlum annen geldi yanına, seni çok istedi be oğlum, seni çok özlemişti be oğlum” diyerek gözyaşı döktü.

06 Kasım 2021 Cumartesi 19:24
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Hatice Akarsu oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi
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Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28’inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kaza sonucu yaralanıp kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu’nun Amasra’da yaşayan annesi Hatice Akarsu’ya 3 ay önce pankreas kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 2,5 aydır Ankara’da tedavisi süren Akarsu, yaşamını yitirdi.

Hatice Akarsu oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi - 1

Hatice Akarsu'nun cenazesi Ankara Şehir Hastanesi'nden alınarak öğle saatlerinde Amasra’ya getirildi. Akarsu için İskele Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Hatice Akarsu oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi - 2

Cenazeye Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycıoğlu, Barışseverler, yakınları ve ailesi katıldı. Cenazede Barış Akarsu’nun kız kardeşi Nesrin Akarsu ( 37) ile babası Selahattin Akarsu gözyaşlarına boğuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi. Kılınan namazın ardından Hatice Akarsu, Amasra Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hatice Akarsu oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi - 3

Selahattin Akarsu oğlu Barış Akarsu’nun mezarının yanına oturarak, “Hasret giderin bu akşam, bir gün ben de geleceğim. ‘Oğlumun yanında huzur buluyordum’ diyordun canım eşim, al oğlunun yanındasın, oğlum annen geldi yanına, seni çok istedi be oğlum, seni çok özlemişti be oğlum. 43 yıllık hayatım gömülüyor benim, 43 yıllık bu kolay mı be oğlum” diyerek ağladı.

Hatice Akarsu oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi - 4
Hatice Akarsu okunan duaların ardından oğlu Barış Akarsu’nun yanına defnedildi.

Hatice Akarsu oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi - 5

Anahtar Kelimeler:
Hatice AkarsuBarış AkarsuMuğla
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