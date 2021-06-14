"Hava sıcaklığı müsilajı daha da artırabilir"

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, deniz salyası olarak da bilinen ve Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilajla ilgili açıklamalar yaptı.

Müsilajın temizlenmesi için sahil kıyılarının önemine dikkat çeken Özdemir, "Lodos estiğinde İstanbul sahilleri rahatlıkla kumsalına bu müsilajı atabilirdi ama şimdi müsilajı atacak yer yok. Sahillerin oluşturulması ve deniz çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.

"Kumsal olmadığı için dalgalar müsilajı geti getiriyor"

Şehirleşmenin, betonlaşmanın ve insan gücünün kontrol edilmemesinin müsilajı doğurduğunu belirten Özdemir şöyle konuştu:

"Tekirdağ sahillerinden Kocaeli sahillerine kadar kıyıda bir tahribat var. Denizin doldurularak gezi alanlarının yapılması, yolların yapılması ve sahillerin yok edilmesi önem arz ediyor. Bunu deniz fiziksel olarak da temizleyebilir. İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin hâkim rüzgârı kuzeyli rüzgarlar ve lodos. Lodos estiğinde İstanbul sahilleri rahatlıkla kumsalına bu müsilajı atabilirdi ama şimdi müsilajı atacak yer yok. Kumsal olmadığı için dalga vuruyor ama geri getiriyor. Marinalarda sirkülasyon olmadığı için maalesef müsilajın çoğalması söz konusu oldu."

"Denizin ısınmasında da etkili"

Müsilajın güneş ışınlarının denize geçmesine izin vermediğini söyleyen Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Marmara sahillerinde denize girilmemesi gerekiyor. Denizlerimiz şu anda ısınmaya başlıyor. Belli bir noktadan sonra müsilaj kavramı duracaktır ama bu biteceği anlamına gelmiyor çünkü denizde bu var. Alt tabakalara doğru inmeye başladı. Oradaki oksijen ihtiyacı olan canlıları da öldürüyor."