Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Flaş Haber
Turizm Sektörü Aşılanıyor
Kapat

"Hava sıcaklığı müsilajı daha da artırabilir"

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Hava sıcaklığı arttıkça denizdeki oksijen miktarı azalacaktır. Azaldığı zaman müsilajın biraz daha artması beklenir" dedi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 15:53
8 Okunma
"Hava sıcaklığı müsilajı daha da artırabilir"

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, deniz salyası olarak da bilinen ve Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilajla ilgili açıklamalar yaptı.

Müsilajın temizlenmesi için sahil kıyılarının önemine dikkat çeken Özdemir, "Lodos estiğinde İstanbul sahilleri rahatlıkla kumsalına bu müsilajı atabilirdi ama şimdi müsilajı atacak yer yok. Sahillerin oluşturulması ve deniz çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.

"Kumsal olmadığı için dalgalar müsilajı geti getiriyor"

Şehirleşmenin, betonlaşmanın ve insan gücünün kontrol edilmemesinin müsilajı doğurduğunu belirten Özdemir şöyle konuştu:

"Tekirdağ sahillerinden Kocaeli sahillerine kadar kıyıda bir tahribat var. Denizin doldurularak gezi alanlarının yapılması, yolların yapılması ve sahillerin yok edilmesi önem arz ediyor. Bunu deniz fiziksel olarak da temizleyebilir. İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin hâkim rüzgârı kuzeyli rüzgarlar ve lodos. Lodos estiğinde İstanbul sahilleri rahatlıkla kumsalına bu müsilajı atabilirdi ama şimdi müsilajı atacak yer yok. Kumsal olmadığı için dalga vuruyor ama geri getiriyor. Marinalarda sirkülasyon olmadığı için maalesef müsilajın çoğalması söz konusu oldu." 

"Denizin ısınmasında da etkili"

Müsilajın güneş ışınlarının denize geçmesine izin vermediğini söyleyen Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Marmara sahillerinde denize girilmemesi gerekiyor. Denizlerimiz şu anda ısınmaya başlıyor. Belli bir noktadan sonra müsilaj kavramı duracaktır ama bu biteceği anlamına gelmiyor çünkü denizde bu var. Alt tabakalara doğru inmeye başladı. Oradaki oksijen ihtiyacı olan canlıları da öldürüyor."

Anahtar Kelimeler:
Hava SıcaklığıMüsilaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmura rağmen saygı duruşuna geçtiler
Yağmura rağmen saygı duruşuna geçtiler
Adana'da 'Ters Ev' 10 günde 5 bin ziyaretçi ağırladı
Adana'da 'Ters Ev' 10 günde 5 bin ziyaretçi ağırladı
Antalya'da 'Tecavüz ediliyorum' yazılı taş bulundu, polis alarma geçti
Antalya'da 'Tecavüz ediliyorum' yazılı taş bulundu, polis alarma geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim