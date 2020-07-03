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Havai fişek fabrikasında patlama

Türkiye'de Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

03 Temmuz 2020 Cuma 11:56
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Havai fişek fabrikasında patlama

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı.

Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralanan kişiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Son Güncelleme: 03.07.2020 15:15
Anahtar Kelimeler:
PatlamaSakarya
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