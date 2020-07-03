Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı.
Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralanan kişiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Son Güncelleme: 03.07.2020 15:15