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Hayali gerçek oldu: Damatsız düğün yaptı!

Ordu’da düğün yapma hayali olan 62 yaşındaki zihinsel engelli Emine Konay’ın isteğini kız kardeşleri yerine getirdi. Damat olmadan düzenlenen düğüne katılanlar eğlenceli vakit geçirdi.

16 Aralık 2022 Cuma 09:51
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Hayali gerçek oldu: Damatsız düğün yaptı!



Fatsa ilçesinde yaşayan 6 kız kardeşten birisi olan 62 yaşındaki Emine Konay, geçen yıllarda kardeşlerine en büyük hayalinin düğün yapmak olduğunu söyledi. Kardeşler, en büyük ablaları olan ve zihinsel engeli bulunan Emine Kobay isimli kadının bu isteğini yerine getirdi.

DÜĞÜN DAVETİYELERİ BASTIRILDI, DÜĞÜN DAMATSIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kardeşlerinin düzenlediği organizasyon ile düğün hazırlıklarına başlanırken, katılımcılar için davetiye de bastırıldı. Gerçek düğünü aratmayan organizasyon ile Emine Konay isimli kadının en büyük hayali gerçeğe dönüştü.

Damatsız olarak yapılan düğünde gelin, kız kardeşleri ile dans edip oyun oynadı. Düğününde çok mutlu olduğu gözlenen Konay gelen konuklara da teşekkür ederek bu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Kardeşlerinden Sabahat Yılmaz, ablalarının en büyük hayallerinden birisini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Köyde bulunan evimizde otururken ablam, ’gelinlik giyip eğlenmek istiyorum’ dedi. Ben de onun bu isteğini kardeşlerimle paylaştım ve düğün yapmaya damatsız bir şekilde karar verdik. Düğün davetiyemizi bastırdık, konuklarımızı davet ettik ve bu güzel düğünü düzenledik. Ablam zihinsel engelli olduğu için evlenemedi. Biz hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Fransa’da yaşayan kız kardeşi Sevgi Abu, “Sabahat ablam Emine ablamın düğün yapma isteğini bana söyledi ve o an hemen o düğünü yapmak adına kararı aldık. Fransa’da yaşıyorum ve tarihi belirledikten sonra buraya geldim. Ablam bize Allah’ın emaneti. Onu mutlu etmek için her şeyi yapacağımızı bu etkinlikte göstermiş olduk. Kendisine ayrıca alyans aldım ve içine de ’Allah’ın emaneti Emine Konay’ diye yazdırdım. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Emine Konay ise çok mutlu olduğu ifade ederek, bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti.

Gerçekleşen düğün töreninde gelen konuklar çalan müziğin eşliğinde gelin Emine Konay ile doyasıya bir düğün gecesi yaptılar.

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