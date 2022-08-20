Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu!

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

Otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine giden ekipler, devrilen otomobildeki yaralılara müdahale ettiği sırada kontrolden çıkarak sürüklenen 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, ekiplerin arasına daldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkânlar seferber edilmiştir." ifadelerini kullandı.

YOLCU OTOBÜSÜ EKİPLERİN ARASINA DALDI

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, olay yerine giderek kaza hakkında bilgi aldı. Daha sonra bir açıklama yapan Vali Gül, saat 10.45’te bir otomobilin kaza yaptığını ve daha sonra devrilen bir otobüsün sürüklenerek ekiplere çarptığını belirterek, "İlk belirlemelere göre, 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin" dedi.

Kaza sonrası olay yerinde yoğun bir çalışma başlatan ekipler, kazaya karışan araçları vinçlerle çekicilere yükleyerek olay yerinden kaldırdı.

Karayolları Genel Müdürlüğü TAG Otoyolu, Gaziantep - Nizip istikameti 3 şeritli olarak saat 15.30 itibarıyla trafiğe açıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili adli tahkikatın başladığını söyleyen Bakan Bozdağ, “Gaziantep Nizip arasında meydana gelen trafik kazalarında maalesef pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti, bazı vatandaşlarımız da yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Nizip cumhuriyet başsavcılığımız, 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Adli tahkikat başladı. Adli tahkikat olayı bütün yönleriyle hem araştıracak, hem sonuçlandırarak hem de aydınlatacaktır. Ancak bu tahkikat giden canlarımızı yerine getirmeyecektir” dedi.



Kazada hayatını kaybeden sağlık, itfaiye ve İHA Muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakut Tanrıöver’le ilgili konuşan Bakan Bozdağ, “Tabi kaza yerine giderken görev yapan sağlık çalışanlarımız hayatını kaybetti. Aynı şekilde itfaiye çalışanlarımızdan hayatını kaybedenler, yaralananlar olduğu gibi. Basın mensuplarımızdan da hayatını kaybedenler oldu. İHA Muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakut Tanrıöver’de onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. İhlas ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim bir daha böylesi felaketlerle ülkemizi karşı karşıya bırakmasın inşallah” diye konuştu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya neden olan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, Nizip Devlet Hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Memiş'in sorgulanmasına başlandı. Jandarma ekipleri ayrıca kazada yaralanan ve tedavisi süren genel sağlık durumu iyi olan yaralıların da bilgisine başvurdu. Yaralı yolcuların otobüs şoförünün 3 şeridi boş olan otoyolda, bir anda kontrolü kaybederek emniyet şeridinde ekiplerin bulunduğu alana devrilerek sürüklendiğini söyledikleri öğrenildi.

YARALILARDAN 8'İNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte yaralıları tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Davut Gül ve beraberindekiler, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Kazada yaralanan ve hastanelerde tedavisi süren yaralılardan 8'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada yaşamını yitirenlerden 14'ünün kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin sağlık görevlileri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personelleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Ersek, Umut Ersek, Nuran Tanrıkulu ve Melik Kaya olduğu bildirildi. Ölen 2 kişinin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden bir kişinin daha kimliği belirlendi. Kayıp olarak aranan Mehmet Özsoy'un da yakınları tarafından teşhis edilmesiyle, kazada hayatını kaybeden 15 kişinin kimlikleri tespit edilmiş oldu.

2 CENAZE DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Otobüsle İstanbul'dan Diyarbakır'a giderken kazada yaşamını yitiren Melik Kaya ile Nuran Tanrıkulu'nun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve teşhis işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tanrıkulu ve Kaya'nın cenazelerinin Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi

Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için hazırlık yapıldı. Kurum bahçesine masa, sandalye ve tabureler konulurken, hayatını kaybeden bazı kişilerin, yakınları da gelmeye başladı.



Kazada yaşamını yitiren sağlık personellerinden 3'ünün Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personellerinin ise Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt olduğu belirtildi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU



Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu. Kaza haberini alıp, cenazelerin otopsi için getirileceği Adli Tıp Kurumu'nun bahçesine gelenlerden fenalaşan kişilere müdahale edildi. Kalabalık ağıtlar yakıp ağladı.

Öte yandan, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespit işlemleri tamamlanan cenazelerin de otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilmesine başlandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Canlı yayında kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas, gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 16 vatandaşımızı kaybettik" dedi.

YARDIM ETMEK İSTERKEN KAZAYA KARIŞTILAR

Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun! Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabb’im rahmet eylesin. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarından çıkış yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

VALİ GÜL, KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adli Tıp Kurumu'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi. Vali Davut Gül, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledikten sonra jandarma ve polis ekiplerinin gerekli çalışmaları başlattığını ve kazanın asıl sebebinin araştırıldığını söyledi.

AYNI OTOBÜS, YİNE AMBULANS KAZASI



Kazaya neden olan 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün 29 Aralık 2017'de de Şanlıurfa'da kazaya karıştığı ortaya çıktı.

O dönem HAS Diyarbakır firması adına çalışan ve lacivert boyalı olan yolcu otobüsünün Raydin B. yönetiminde, kavşakta hasta taşıyan Halil Ç. yönetimindeki 63 AJ 129 plakalı ambulansla çarpıştığı tespit edildi. Bu kazada ise ambulans şoförü ile hasta Mehmet A. ve yakını Şemsettin P. ile sağlık görevlileri Mahmut A., Demet K. ve Mehmet Davut S.'nin yaralandığı bildirildi.