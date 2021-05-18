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Hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 186'ya çıktı

Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı

18 Mayıs 2021 Salı 20:40
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Hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 186'ya çıktı

Türkiye’nin 18 Mayıs 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye’de son 24 saatte 217 bin 276 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye günlük corona virüs tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 10 bin 125 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245’e yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 294 bin 8’e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186, ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs TablosuTürkiye
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