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Hayatta kalabilmek için tek çaresi ‘hamile’ kalmak

Kastamonu’da çocukluk döneminde Serebral Palsi hastalığına yakalanan daha sonra ise 8 yıl önce lösemi hastalığını yenen engelli kadının, böbreklerinde ortaya çıkan tümöre karşı yaşam savaşı kazanabilmesi için tüp bebek yöntemiyle hamile kalması gerekiyor.

11 Kasım 2020 Çarşamba 18:07
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Hayatta kalabilmek için tek çaresi ‘hamile’ kalmak

Kastamonu’nun Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden bir çocuk annesi Bahriye Çamyaran Erol (42), 2 yaşında iken serebral palsi (Yüksek ateş soncu beynin oksijensiz kalması) hastalığına yakalandı.

Yaşamını bu şekilde sürdürürken 8 yıl önce lösemi hastalığına yakalandığını öğrenen Bahriye Çamyaran Erol, verdiği yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu. Yaklaşık 1 yıl önce böbreklerinde tümör oluştuğunu öğrenen Erol, Bolu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başladı. 1 yıldan fazla tedavi gören Erol, yapılan tüm muayene ve tetkiklere rağmen böbreklerindeki tümörden kurtulamadı.

Doktorlar, Erol’a hayatta kalabilmesi için son çare olarak ‘hamile’ kalması gerektiğini söyledi. Yaşadığı hastalıklardan ötürü yumurta rezervinde azalma olan Erol, normal koşullarla hamile kalamıyor.

Sağlık Bakanlığının 1 çocuk annesi olan ailelere destek vermemesi nedeniyle Kastamonu Valiliğinden yardım toplayabilmek için yazılı izin çıkartan Erol, çocuğunu annesiz bırakmak istemediğini ve yardım beklediğini söyledi.

"BU HASTALIKTAN KURTULMANIN YOLU ÇOCUK SAHİBİ OLMAKTAN GEÇİYOR"

 


Yüzde 80 engelli olduğunu anlatan Bahriye Çamyaran Erol, “Aynı zamanda böbreklerimde oluşan bir tümör sonucunda yapılan tedavi ve tetkiklerde çocuk sahibi olmam gerektiği söylendi. Fakat bir yıldır tedavi görmeme rağmen yumurta rezervi azlığından dolayı normal şekilde çocuk sahibi olamayacağım söylendi. Kurtulmanın yolu da çocuk sahibi olmaktan geçiyor. Çocuk sahibi olunca hamilelikte çocuğun salgıladığı bir madde oluyormuş, bu madde böbreklerdeki tümörün atılmasını sağlıyormuş. Aksi taktirde atmazsa ameliyat olmak zorunda kalacağım ve böbreklerimi kaybedeceğim. Böyle de bir sonuç var. Birde eğer hamilelikte eğer böbreklerden tümör atılmazsa çocuğun kordon bağından alınacak kan, bana nakil edilerek kurtulma şansımın olduğu söylendi. Çünkü hasta hücreler bu nakille yenileniyormuş diye doktorlarımız bana söylediler” dedi.

Tüp bebek sahibi olabilmek için maliyeti karşılayamadığını söyleyen Erol, “Normal hamilelik olmadığı için tüp bebek yapılması gerekiyor denildi. Tüp bebek sahibi olabilmem içinde olan maliyeti ben karşılayamıyorum. Ben, hayatımı idame ettirebilmem için, hayatta kalabilmek için yardım talebim var. Bu hayatı sürdürebilmek için bu hamileliğe ihtiyacım var. Aksi taktirde tüp bebek sahibi olamazsam bu hayatı sürdüremeyeceğim. En kısa zamanda 6 ay veya 1 yıl içerisinde böbreklerim alınacak. Bu yüzden benimde başka çarem kalmadı. Yaşamak için bu tüp bebeğe ihtiyacım var” diye konuştu.

NTV

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