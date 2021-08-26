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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'deki kota payına karşılık 6,3 milyar dolarlık SDR'nin tahsis edildiğini duyurdu. Açıklamada, "IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir" denildi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:15
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında IMF Özel Çekme Hakkı (SDR) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir. IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Covid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır.

Örneğin bu son tahsisatla, ABD'ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya'ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika'ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

"ANLAŞMA İMZALANMADI"

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki hesaplarında takip edilecektir."

Son Güncelleme: 26.08.2021 16:39
Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıIMF
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