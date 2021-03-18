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"Haziran'da yerli aşımızı üretebiliriz"

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, yeteri kadar aşılanma sağlanırsa salgının 2022 yılı baharında rahatlayacağını belirtti.

18 Mart 2021 Perşembe 15:57
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"Haziran'da yerli aşımızı üretebiliriz"

Akın, "Bunun sebebi de, yeteri kadar aşı sağlanıp da toplumda yeteri kadar bağışıklama hizmeti verilirse aşılama yapılırsa, o zaman önemli ölçüde biz vakaların düştüğünü göreceğiz" dedi.

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Akın, "Ben Erciyes Üniversitesi'nin ürettiği aşının yakın bir dönemde Faz-3 çalışmasına geçip güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Muhtemelen 'Haziran'da belki Faz-3 çalışmasının da sonuna ulaşır ve biz bu aşıyı artık üretebiliriz' diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

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