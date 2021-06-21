HDP iddianamesinin ayrıntıları: PKK'nın siyasi kanadı oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde HDP’nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olduğu vurgulandı. Parti binalarının örgüt evi haline getirildiği anlatıldı.

HDP’nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olduğu, parti binalarının örgüt evi haline getirildiği kaydedildi.

55 HDP’li vekilden 52'si hakkında siyasi yasak istendi.

"Milletvekilleri makam araçlarını silah ve eleman aktarımında kullandı"

İddianamede “HDP'nin terör örgütünü hiçbir şekilde eleştirmemesi demokratik şekilde siyaset yapmadığının bir göstergesidir. HDP, kendisine biçilen rol çerçevesinde sivil itaatsizlik eylemlerini organize etti. HDP mensuplarının söylemleri ile davalı partiyi terör örgütünden ayrı görmedikleri gösteriyor. HDP örgütün demokratik özerklik stratejisini hayata geçirmek için kurulan siyasi bir oluşumdur. HDP'ye 'silahlı terör örgütünün illegal amaçlarına legal görünüm kazandırmak' gibi bir misyon yüklendiği görüldü. Terör örgütüne bazı katılımları HDP organize etti. Milletvekilleri makam araçlarını silah ve eleman aktarımında kullandı.”