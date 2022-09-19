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'Hepsi tarihe gömülür' Masadaki adayları tek tek açıkladı ve ekledi!

Türkiye, seçim iklimine girdi. Son dönemde seçim anketlerinde çıkan sonuçlar da dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkacak aday hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyor. Tüm bu senaryolar içinde İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı istediği noktasında iddialar da var. Sürpriz isimden seçim çıkışı geldi!

19 Eylül 2022 Pazartesi 11:26
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'Hepsi tarihe gömülür' Masadaki adayları tek tek açıkladı ve ekledi!


FOX TV'den ayrılarak Halk TV'ye geçen gazeteci İsmail Küçükkaya, seçim öncesi dikkat çeken ifadeler kullandı. Daha önce İstanbul seçimleri öncesinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayına çıkaran ve takdir toplayan İsmail Küçükkaya; 'Eğer kavga edilir, bölünür ve çok adayla seçime gidilirse Erdoğan kazanır' dedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA MASADAKİ ADAYLARI AÇIKLADI VE EKLEDİ 'ERDOĞAN KAZANIR'

Millet ittifakının masasında adaylığa ilişkin dört ismin olduğunu belirten İsmail Küçükkaya; bu siyasileri şu şekilde sıraladı: Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener...

Altı liderin ortak aday çıkarması gerektiğini, başkanlık seçiminden dönüş için yol haritası açıklarlarsa seçimi kazanacaklarını düşündüğü ifade eden Küçükkaya; 'HDP ile Türkiye İşçi Partisi'nin de içinde olacağı 3. ittifak da çıkarılacak ortak adayı desteklerse 9/10 puanlık fark oluşabilir' sözlerini kullandı.

'KAZANACAK FORMÜL BU! YOK EĞER OLMASA MASA DEVRİLİR...'

İsmail Küçükkaya, altılı masada kavganın olması durumunda adaylık tartışmalarının masayı devirebileceğini ifade ederken 'Çok adayla seçime girilirse, masa devrilirse Tayyip Erdoğan kazanır. O zaman muhalefetteki tüm siyasi aktörler tasfiye olur, hepsi tarihe gömülür' dedi.

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