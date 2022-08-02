'Hepsinin arkasında o var!'

Türkiye'de marketteki sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda beş zincir markete 2.7 milyar lira ceza kesilmişti. Rekabet Kurumu, büyük bir soruşturma yürütüyor. Öyle ki Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle; perakende sektörüne yönelik 'Fiyatları birlikte belirliyorlar' ifadesini kullanmıştı. Kartel iddiası sonrası harekete geçildi. İşte son dakika haberinin detayları...

'FİYATLARI BİRLİKTE BELİRLİYORLAR! ASLA KABUL EDİLMEYECEK'

Perakende sektöründe soruşturmalar devam ederken yeniden fiyat tespiti üzerinde çalışılıyor. 'Topla-dağıt karteli' kapsamında düzenlemeler olacak. Burada fiyat geçişleri ve romosyonlar ve kampanyalarla indirimlerin zincir market ve kartellerle birlikte belirlendiğini belirten ekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu durumun asla kabul edilmeyeceğini belirtti.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fiyat denetimi yapmadıklarını fiyatın nasıl oluştuğuna baktıklarını belirtirken beş zincir market ve 14 tedarikçi için açılan ikinci soruşturmada üç teşebbüsün uzlaşma talebinde bulunduğunu ifade etti.

MARKET FİYATLARI İÇİN KARTEL İDDİASI!

Başkan Küle, kartel iddiasını gündeme aldı. Beş zincir markete verilen cezalardan sonra bu kez de kartel iddiaları soruşturulacak. Amaçlanan sonuç, vatandaşın marketlerden uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi! Öte yandan market fiyatlarıyla ilgili 32 soruşturma da devam ediyor.