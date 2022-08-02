Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu

'Hepsinin arkasında o var!'

Türkiye'de enflasyonun artmasıyla birlikte vatandaşın en çok sorun yaşadığı yerlerin başında da marketler geliyor. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış devam ederken üreticiden tüketiciye gelen gıda köprüsünde fırsatçılar nedeniyle fiyatların arttığı ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere Rekabet Kurumu, beş zincir markete 2.7 milyar lira ceza vermişti. Bu kez bambaşka bir iddia gündeme geldi!

02 Ağustos 2022 Salı 09:51
269 Okunma
'Hepsinin arkasında o var!'
banner48

Türkiye'de marketteki sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda beş zincir markete 2.7 milyar lira ceza kesilmişti. Rekabet Kurumu, büyük bir soruşturma yürütüyor. Öyle ki Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle; perakende sektörüne yönelik 'Fiyatları birlikte belirliyorlar' ifadesini kullanmıştı. Kartel iddiası sonrası harekete geçildi. İşte son dakika haberinin detayları...

'FİYATLARI BİRLİKTE BELİRLİYORLAR! ASLA KABUL EDİLMEYECEK'

Perakende sektöründe soruşturmalar devam ederken yeniden fiyat tespiti üzerinde çalışılıyor. 'Topla-dağıt karteli' kapsamında düzenlemeler olacak. Burada fiyat geçişleri ve romosyonlar ve kampanyalarla indirimlerin zincir market ve kartellerle birlikte belirlendiğini belirten ekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu durumun asla kabul edilmeyeceğini belirtti.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fiyat denetimi yapmadıklarını fiyatın nasıl oluştuğuna baktıklarını belirtirken beş zincir market ve 14 tedarikçi için açılan ikinci soruşturmada üç teşebbüsün uzlaşma talebinde bulunduğunu ifade etti.

MARKET FİYATLARI İÇİN KARTEL İDDİASI!

Başkan Küle, kartel iddiasını gündeme aldı. Beş zincir markete verilen cezalardan sonra bu kez de kartel iddiaları soruşturulacak. Amaçlanan sonuç, vatandaşın marketlerden uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi! Öte yandan market fiyatlarıyla ilgili 32 soruşturma da devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni gaz arama faaliyetleri paniğe neden oldu
Yeni gaz arama faaliyetleri paniğe neden oldu
25 bin kişi gelen mesajla şoke oldu: Sizi dolandırdık, özür dileriz
25 bin kişi gelen mesajla şoke oldu: Sizi dolandırdık, özür dileriz
Ambulansa kafa attı!
Ambulansa kafa attı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim