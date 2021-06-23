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Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

Ardahan'da bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 08:36
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Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar dağı geçidinde bulunan Ilgar Bakımevi'nde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevinin bahçesine kadar gelerek merdivenlerde bekleyen tilkiyi her gün elleriyle besliyor.

Serkan Çiftçi'nin, bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftçinin elinden yiyor.

Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi sabah akşam besleyen Serkan Çiftçi ise bu durumdan oldukça memnun.

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