Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen "Ülke Strateji Diyaloğu Türkiye Toplantısı"nda özel konuk sıfatıyla açılış konuşmasını yaptı.

Oktay, Koronavirüsün vekalet savaşları, düzensiz göç, ticaret ve enerji çatışmaları gibi mevcut küresel sınamaları derinleştirdiğine dikkati çekerek, küresel sorunların üstesinden gelmek için uluslararası toplumun iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede zenginler ve fakirler arasındaki artan eşitsizlik ve sağlık hizmeti ile aşıya ulaşımın önemli bir örnek olduğunu kaydeden Oktay, "Her ülkenin ve herkesin aşıya eşit erişimi olmadan kimse güvende olamaz." uyarısında bulundu.

Oktay, "kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya düzeninin" ancak küresel eşitsizliklerin giderilmesi ve dezavantajlı grupların hayat kalitesinin artırılmasıyla elde edilebileceğini söyledi.

Diğer küresel sorunlar arasında dijital eşitsizlik, iş niteliğinin dönüşümü ve dev bilişim teknoloji firmalarının kişisel verileri suiistimali gibi hususların bulunduğuna işaret eden Oktay, Türkiye'nin zamanlı bir şekilde kamu servislerinin dijitalleşmesine yoğun ve etkili yatırım yaptığını belirtti.