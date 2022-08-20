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Hesabına her gün 5 bin lira para geliyor

Elazığ’da yaşayan iş insanı Kazım Üstün, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor. Üstün hesabına her gün beş bin lira geldiğini söyledi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:29
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Hesabına her gün 5 bin lira para geliyor


Elazığlı iş insanı Kazım Üstün, 7 Ağustos günü banka hesabına gelen paraları görünce şaşırdı. İşlerinin yoğunluğundan dolayı bir süre hesabında parayı bekleten Üstün’ün hesabına gün geçtikçe başka isimlere ait banka hesapları tarafından para akışı devam etti.

Üstün, tanımadığı şahıslar tarafından hesabına yatırılan paraları gerçek sahiplerine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Şu sürece kadar hesabına toplam 30 bin lira yatan Üstün, örnek bir vatandaşlık görevi sergileyerek parayı hiçbir şekilde harcamadı.

Paranın sahiplerini arayan iş insanı Kazım Üstün, ''Niye bu paraların benim hesaba geldiğini bilmiyorum. Bu paraların sahiplerini bulduğumuzda paralarını geri göndereceğiz. Ortalama şu an 30 bin civarında para geldi ve günlük olarak para gelmeye devam ediyor. Para gelişini kapatamıyoruz ama para çıkışını kapattırdık herhangi bir dolandırıcılığa karşı" dedi.

Üstün, "Şaşırdım, bilmediğim tanımadığım ve ticaret yapmadığım insanlar tarafından günlük bana bir para akışı oluyor. Siz olsanız şaşırmaz mısınız? Hiçbir şey yapmadan günlük hesabınıza sabah kalkıyorsunuz her gün 5 bin lira para yatıyor. Şu an herkesin yapması gereken bir durum. Normal de benim olmayan para belki atan kişilerin ihtiyacı vardır, taksit yatırmıştır, yanlışlık olmuştur tabi ki ben bu paraları göndereceğim. Herkesin de bu tarz durumlarda göstermesi lazım bu bir insanlık görevi” diye konuştu.

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