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"Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir"

Koronavirüs (Kovid-19) hakkında konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir" dedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 11:01
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"Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de görülen koronavirüs vakası için "Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir" dedi.

Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs tespit edildi. Ailesi ve yakınları yakın izlememiz altında. Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumu iyi." diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "Göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf insanlarımızın en azından bir süre kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK PERSONELİNİN İKAZLARINA HARFİYEN UYULMALI'

"Vatandaşlardan sağlık personelinin bu konudaki itirazlarına harfiyen uymaları gerektiğini" rica eden Erdoğan "Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Temizliği imandan cüz sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz tarafından işin en kolay tarafı olmalıdır." dedi.

Erdoğan geçen Cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı, uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek bu çerçevede üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti olduklarını da vurguladı ve "Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da" diye de ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKoronavirüs
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