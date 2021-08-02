AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları tarafından TİGEM bahçesinde düzenlenen Gençlik Buluşmasına katılan Varank, bir gencin yerli aşı çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine herkese aşı olması tavsiyesinde bulundu.



Genç insanların bile yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedebildiğini ifade eden Varank, aşı olmamanın çok büyük bir risk olduğuna değindi.



Varank, şu anda Türkiye'de iki yerli aşı çalışmasının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, şöyle devam etti:



"Bir tanesi inaktif aşı dediğimiz Kayseri Erciyes Üniversitesindeki hocalarımızın aşı çalışması. Kayseri Erciyes'teki inaktif aşı laboratuvar aşamalarını, hayvan deneylerini bitirdi. İnsan denemeleri üç fazda oluyor. İlk iki fazı bitirdi. Şu anda üçüncü fazda aşılamalarına devam ediyor." dedi.

VLP aşısı hakkında da bilgi veren Bakan Varank, "Dünyada daha az bilinen teknoloji daha var. VLP virüs benzeri parçacıklara dayanan aşı teknolojisi. Bunu da Bilkent ve ODTÜ'den iki hocamız bu çalışmaya liderlik ediyor. Bunun bütün süreçlerini biz TÜBİTAK ile destekledik. O aşımızda da hayvan deneyleri ve faz 1 tamamlandı. Yani ilk insan denemeleri tamamlandı. Şu anda faz 2'de de ikinci doz aşılar vuruluyor. İnşallah faz 3'e geçtikten sonra da sene sonuna kadar da eğer yeterli sayıda gönüllü bulabilirsek orada da çalışmaları tamamlayacağız. Elimizde insanlara uygulanabilecek bir aşı olacak" diye konuştu.



"BU MUSİBETTEN KURTULMAK İSTİYORSAK MUTLAKA AŞI OLMAMIZ LAZIM"



VLP aşısında kendisinin gönüllü olduğunu hatırlatan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Laboratuvar testleri ve hayvan deneyleri tamamlanmış ilk 38 insana vurulan aşıda 38 insandan biri de ben oldum. Çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Hiçbir yan etki görülmedi. Ben yeni bulunmuş bir aşıya bile gönüllü oldum. Çünkü bu insanlar ömürleri boyunca bu işlerde çalışıyorlar. İnsana enjekte edilen bir aşının bütün testleri, diğer bütün değerlendirmeleri zaten yapılıyor. Eğer Sağlık Bakanlığımız bir aşıya onay verdiyse bunu endişe etmeden vurulabilirsiniz. Onun için de lütfen aşılarınızı olun. Eğer vurulmuyorsanız gelin sizi gönüllü yapalım en azından insanlığa bir faydanız dokunsun. Bu musibetten kurtulmak istiyorsak, tekrar okullarımıza gitmek istiyorsak mutlaka aşı olmamız lazım.”