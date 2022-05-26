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Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

Beyoğlu’nda girdiği bir evde, ev sahibiyle karşılaşan hırsız korkudan çatıya çıktı. Çatıda gezinen hırsız dengesini kaybedince sokakta yürüyen bir çocuğun üstüne düştü. Panikle yerinden kalkarak kaçmaya çalışan hırsız, bu kez de çıktığı merdivenden başka bir sokağa düşerek bacağını kırdı. Yaralanan hırsız sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:33
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Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

İstanbul Beyoğlu'nda bir hırsız girdiği evin çatısından, 9 yaşındaki bir çocuğun üstüne düştü.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli hırsızlık yapmak için tek katlı müstakil bir eve girdi.

İçeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibiyle karşılaştı. Adamı karşısında gören hırsız, korkuyla evden çıkarak çatıya çıktı.

Ev sahibinin aşağıya indirmeye çalıştığı hırsız dengesini kaybedince o esnada okula giden 9 yaşındaki Furkan A.’nın üstüne düştü.

YOLU BULAMAYINCA BİR DAHA YERE DÜŞTÜ

Neye uğradığını şaşıran çocuk ayağından hafif şekilde yaralanırken, hırsız ise panikle kaçmaya başladı. Çıkmaz sokak olduğu için yolu bulamayan hırsız, bu kez de bir binanın merdivenlerini tırmandı.

Sonuna gelen hırsız buradaki yükseklikten bir kez daha aşağıya düştü. Bacağı kırılan hırsız, birkaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı hırsızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

“HIRSIZLIK YAPMIŞ KORKUDAN KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATMIŞ”

Olayla ilgili konuşan çocuğun ağabeyi Burak Turan A., “Kaçarken çocuğun üstüne düşmüş. Şu anda ambulansta, herhalde ayağını kırdı. Kardeşimin de durumu iyi” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Hırsızlık yapmış korkudan kendisini aşağıya atmış. Yabancı uyruklu. Ayağı kırık gibi geldi. Mahalle sakinleri de polisi ve sağlık ekiplerini aradılar” diye konuştu.

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