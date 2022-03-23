Hırsızlardan bıktı, pencere ve kapıya içeriden duvar ördürdü

İstanbul'da yaşayan Zehra Kaplanoğlu, 2020 yılında yatırım amaçlı Bursa'nın Yıldırım ilçesinden 3 katlı bir bina satın aldı.

Kaplanoğlu, evi teslim aldıktan sonra tadilat yaptırdı. 3 katlı binanın içerisini yeniden yaptıran Kaplanoğlu, binayı satışa çıkardı.

Kaplanoğlu, evle ilgilenmesi için Kurtoğlu Mahallesi'nde emlakçılık yapan Mustafa Akkuyu ile anlaştı. Emlakçı, tadilatı tamamlanan 3 katlı binaya satılık ilanı astı.

Bu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, giriş kattaki demir pencere korkuluklarını kesip çaldı.

Belli bir süre sonra hırsızlık için tekrar gelen hırsızlar, girdikleri evin içerisindeki elektrik tesisatı, kombi, doğalgaz petekleri ve muslukları söktü.

Hırsızlığı engelleyemeyen mülk sahibi, 3 katlı binanın giriş ve ikinci katındaki dairelerin pencerelerine ve kapılarına içeriden duvar ördü.

''EVE GİRİLEMEDİĞİ İÇİN VİDEOLARINI GÖSTERİYORUZ''

Hırsızların binaya girmesini önlemek için evin kapı ve pencerelerine duvar ördüklerini belirten emlakçı Mustafa Akkuyu, satılık olan binayı almaya gelen kişilerin şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Binanın içerisine şu an girilemediğini, ilanı görüp satın almaya gelenlere ev içerisinden daha önceden çekilen videoları göstererek pazarlık yaptıklarını belirten Akkuyu şöyle konuştu:

"Mülk sahibimiz burayı satın aldı. A'dan Z'ye bütün tadilatını yaptı. Daha sonra satılık ilanı verdik. İlan verdikten 1 ay sonra hırsızlar girdi. Kombi tesisatını söküp, götürdüler. Daha sonra korkulukları söküp götürdüler. Elektrik tesisatlarını, doğalgaz peteklerini söktüler.

Ev sahibiyle görüşüp, buna bir çözüm bulmamız gerektiğini söyledim. Mülk sahibi bana, evin camlarına duvar örmemizi söyledi. Duvar örüldü. Satılık olan evi görmek isteyenler için evin içerisinden video çektik. Oradan gösteriyoruz ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz.''