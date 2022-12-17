Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Kendisine su veren kadını zorla öpmeye çalıştı
Kendisine su veren kadını zorla...
87 bin 941 TL'yi cebe indirdi!
87 bin 941 TL'yi cebe...
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz etti!
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz...
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları 8 gün tutuklu kalacak
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları...
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı teminata bağlandı
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı...
banner107

Hırsızlık için girdikleri yazlıkta 'kiracı' oldular

Balıkesir Akçay'da biri kadın iki kişi hırsızlık amacıyla girdikleri yazlıkta iki hafta kaldı. Komşulara kendilerini kiracı olarak tanıtan zanlılar, evdeki ışıkların yandığını gören ev sahibinin ihbarı üzerine yakalandı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 09:20
533 Okunma
Hırsızlık için girdikleri yazlıkta 'kiracı' oldular



Balıkesir'in Edremit ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri yazlıkta bir süre yaşayan ve bazı eşyaları sattıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Akçay Mahallesi 110. Sokak'taki bir yazlığa balkondan giren M.T. ve Y.B, evin anahtarını bulunduğu yerden alarak yazlığa kiracı gibi girip çıkmaya başladı.

Komşulara evi kiraladıklarını söyleyen zanlılar, yaklaşık 2 hafta kullandıkları yazlıktaki eşyalardan bazılarını sattı.

Bir süre sonra Akçay'a gelen yazlığın sahibi, salonun ışıklarının yandığını fark etti.

Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan M.T. ve Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi
Türkiye'nin 2023 bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Türkiye'nin 2023 bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Fuat Oktay: KKTC’nin dünya sahnesinde yer alması için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz
Fuat Oktay: KKTC’nin dünya sahnesinde yer alması için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim