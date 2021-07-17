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Hırsızlık şüphelisi, girdiği otomobilde uyuyakaldı

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17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:51
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Hırsızlık şüphelisi, girdiği otomobilde uyuyakaldı

Bursa'da Mustafa Peker, otomobilinde kapı kilidini kırıp uyuyakalan bir kişiyle karşılaştı. Polis ekipleri tarafından uyandırılan şüpheli, "Ne yapıyorsun burada?" sorusuna "Uyumuşum" cevabını verdi. Polisin serbest bıraktığı şüpheli, Peker’den helallik isteyip bölgeden ayrıldı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Mustafa Peker, işe gitmek için sitenin bahçesinde park halindeki aracının yanına gitti. Otomobilinin camlarının açık ve kapı kilidinin kırık olduğunu fark eden Peker, sürücü koltuğunda bir kişinin uyuduğunu gördü.

Bu kişinin yanında tornavida ve falçata olduğunu gören Peker, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekibi şüpheliyi uyandırdı. Karşısında polis ekiplerini görünce neye uğradığını şaşıran şüpheli, ekiplerin "Ne yapıyorsun burada?" sorusunu "Uyumuşum" diye yanıtladı. Polis ekipleri GBT sorgusunun ardından şüpheliyi serbest bıraktı.

Şüphelinin olay yerinden ayrılırken araç sahibi Mustafa Peker'den helallik istemesi dikkat çekti.

Şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Mustafa Peker, "Bu sitede ikamet ediyorum, sabah arabamı kontrol ettiğimde bir kişinin arabamda uyuduğunu gördüm. Ben şahsı tanımıyorum. Yanında çantası vardı polis ekipleri çantayı kontrol etti. Polis GBT’sine baktı, şahsı gönderdi, gitti. Ben de nasıl oldu anlayamadım. Böyle olacağını bilseydim, şüpheliyi kaldırır gönderirdim, kimseyi rahatsız etmezdim" dedi.

Son Güncelleme: 17.07.2021 18:06
Anahtar Kelimeler:
Bursa
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