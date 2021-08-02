Hisarönü yangına teslim oldu…

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle devam ediyor. Hisarönü Mahallesi'nde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler, bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Ekipler, yangının evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcıyor.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı vatandaşlar da bölgeye yiyecek ve su getirerek yangında görevli ekiplere ikramda bulunuyor.