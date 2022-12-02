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'Horlama' tartışması kanlı sonlandı

Vardiyaları değişti, husumet bitmedi! : Arkadaşını 20 yerinden bıçakladı

02 Aralık 2022 Cuma 23:50
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'Horlama' tartışması kanlı sonlandı



Aynı lojmanda kalan mesai arkadaşlarının tartışması vahşetle sonuçlandı. Kenan Maral, M. E.'yi horladığı için uyardı. İkili arasında başlayan tartışmalar sonucu şefleri vardiyalarını değiştirdi ancak husumet devam etti. M. E., gece vardiyası nöbetini bırakıp Maral'ı uykusundayken 20 yerinden bıçakladı. Gözaltına alınan M. E.'nin boşanma aşamasında olduğu, psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

Muğla'daki duyanların kulaklarına inanamayacağı türden bir nedenle korkunç bir cinayet yaşandı. Mesai arkadaşlarının husumetine şeflerinin müdahalesi yetmedi. Aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı M. E.'yi horladığı için uyaran Kenan Maral sabaha karşı uykusunda bıçaklanarak hayatını kaybetti.

NÖBETİNİ BIRAKIP ÖLDÜRMEYE GİTTİ

Olay Yalıkavak Mahallesi Flipper Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan M. E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı. İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen M. E. ile Kenan Maral’ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan M. E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral’ı uykusunda ekmek bıçağıyla 20 yerinden bıçakladı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İHBARDA BULUNDU

M. E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen M. E., gözaltına alındı. Kenan Maral’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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