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Horlama uyarısı canından etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E., aynı lojmanda kaldığı ve kendisini horladığı için uyaran iş arkadaşı 29 yaşındaki Kenan Maral'ı uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü.

02 Aralık 2022 Cuma 12:02
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Horlama uyarısı canından etti



Yalıkavak Mahallesi'nde bir kişi aynı lojmanda kaldığı iş arkadaşını uyardığı için öldürüldü.

Bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı. İkili arasında başlayan kavga sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi.

Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda defalarca bıçakladı.

ÖLDÜRÜP İHBARDA BULUNDU

Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Muzaffer E. gözaltına alınırken Maral'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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