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Horoz dövüştürülen çiftliğe baskın: 40 kişiye 60 bin lira ceza

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Gaziantep’te horoz dövüşü yaptırılan çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri horoz dövüştüren 40 kişiye 60 bin 455 lira para cezası kesti. Baskından kaçmaya çalışan kişileri jandarma tek tek yakalarken, dövüştürülen 5 horoz Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:38
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Horoz dövüştürülen çiftliğe baskın: 40 kişiye 60 bin lira ceza

Gaziantep’te horoz dövüştürülen at çiftliğine baskın düzenleyen Mavikent Jandarma Karakolu ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) horoz dövüştüren 40 kişiye toplamda 60 bin 455 lira para cezası idari para cezası uyguladı.

Yapılan istihbari çalışma kapsamında jandarma Yağdöver Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte horoz dövüşü yaptırıldığı bilgine ulaştı.

Bilgi üzerine harekete geçen jandarma Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftliğe operasyon düzenledi.

Jandarmanın ani baskınıyla şaşkına dönen horoz dövüştüren kişiler çiftlikten kaçmaya çalıştı. Çiftlikten kaçmaya çalışan kişileri jandarma ekipleri tek tek yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri baskın düzenlenen çiftlikte yakalanan 40 kişiye hayvan başına 5 bin 211 lira, sosyal mesafe kuralını ihlalden 860 lira toplamda ise 60 bin 455 lira para cezası kesti.

Dövüştürülen 5 yaralı horoz Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:12
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