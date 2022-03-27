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Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü Türkiye'ye getirildi

Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü Ahmet İskender, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

27 Mart 2022 Pazar 17:47
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Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü Türkiye'ye getirildi
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19 Ocak 2007'de Şişli'de suikaste uğrayan Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in cinayetiyle ilgili yürütülen davada önemli bir ilerleme kaydedildi. Cinayet silahını sakladığı ve faile para verdiği belirlenen firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, fail Ogün Samast'a cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ahmet İskender'in Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek'te saklandığının tespit edilmesinin ardından Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğimiz ile derhal irtibata geçilmiş, ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na şahsın yakalanarak ülkemize teslim edilmesi talebi iletilmiştir" denildi.

KIRGIZİSTAN'DA YAKALANDI

Firari sanığın Kırgızistan'da yakalandığı kaydedilen açıklamanın devamında ise şöyle denildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan'da bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve İçişleri Müşavirliğimiz koordinesinde, Kırgızistan Emniyet Birimlerince şahsın 26.02.2022 tarihinde yakalanması sağlanmıştır. Şahıs, 26.03.2022 tarihinde, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir.

"CEZA İNFAZ KURUMU'NA TESLİM EDİLMİŞTİR"

Ahmet İskender'in üzerinde kardeşi M.İ.'ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirilmiştir. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 No'lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Agos gazetesinin Türkiye Ermenisi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de silahlı saldırgan Ogün Samast tarafından öldürülmesi olayı. Önceden pek çok tehdit almış olan Dink, Agos'un Halaskârgazi Caddesindeki binasının önünde başının arkasına ateş edilerek öldürüldü.

Son Güncelleme: 27.03.2022 17:54
Anahtar Kelimeler:
Hrant Dink CinayetiAhmet İskenderHrant Dink
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