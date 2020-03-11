Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Hulusi Akar'dan 'ateşkes' açıklaması

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da gerekli hassasiyetin göstermesini beklemekteyiz. Temennimiz ateşkesin kalıcı olması. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti" dedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 11:10
39 Okunma
Hulusi Akar'dan 'ateşkes' açıklaması

Türkiye  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da gerekli hassasiyetin göstermesini beklemekteyiz. Temennimiz ateşkesin kalıcı olması. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İdlibAteşkesHulusi Akar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir"
"Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir"
Türkiye'de ilk Corona virüs vakası
Türkiye'de ilk Corona virüs vakası
Erdoğan : Sen de kapıları aç
Erdoğan : Sen de kapıları aç
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim