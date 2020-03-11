Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da gerekli hassasiyetin göstermesini beklemekteyiz. Temennimiz ateşkesin kalıcı olması. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti" dedi.
Hulusi Akar'dan 'ateşkes' açıklaması
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da gerekli hassasiyetin göstermesini beklemekteyiz. Temennimiz ateşkesin kalıcı olması. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti" dedi.
11 Mart 2020 Çarşamba 11:10
39 Okunma