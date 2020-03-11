Hulusi Akar'dan 'ateşkes' açıklaması

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da gerekli hassasiyetin göstermesini beklemekteyiz. Temennimiz ateşkesin kalıcı olması. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti" dedi.