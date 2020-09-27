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Hulusi Akar: “Sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız”

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile telefonda görüştü. Akar, “Sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.

27 Eylül 2020 Pazar 18:34
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Hulusi Akar: “Sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşmesinde, Ermenistan saldırısı sonrasındaki gelişmelerin ardından sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandığı belirtildi.

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