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Hulusi Akar: Temennimiz NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin çözülmesi

Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Akar 'Kerkük'teki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz' dedi. Karadeniz'e ilişkinse 'NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce çözülmesi'ni dilediklerini söyledi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 18:34
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Hulusi Akar: Temennimiz NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin çözülmesi
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Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla yapılan video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Akar "Teröristlerde çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bununla alakalı bir sürü iz var. Bu çöküşün devamı için baskımızı, operasyonlarımızı, takibimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

"Hem Erbil ile hem Bağdat ilişkilerimizi hakka, hukuka saygılı, yapıcı şekilde gerçekleştiriyoruz" diyen Akar "Olumlu gelişmelerin olması için gayret gösteriyoruz. Birlikte hedefe varmamız lazım. Hem Iraklı kardeşlerimiz hem de bizim için güvenliğin sağlanmasının yolu bu" diye konuştu.

Akar, "Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının, hukukunun korunması bizim için çok önemli. Oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz " dedi.

Karadeniz'deki gelişmelere ilişkinse Akar "Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükunetin, barışın, istikrarın hakim olması. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar her türlüyü katkıyı sağladığımız gibi bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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