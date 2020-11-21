Hulusi Akar: “Türkiye, Kıbrıs’ta garantör olarak sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecek”

Doğu Akdeniz'de araştırma gemilerinin bilimsel ve teknik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu çalışmaları bir tahrik olarak, gerilimi yükseltme nedeni olarak göstermek, gerçekten ahlaki değerlerle bağdaşmayacak bir olay" dedi.

Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını belirten Akar, şöyle konuştu:

"Egemenliği herhangi bir şekilde Yunanistan'a verilmeyen adalarda yaptıkları eylemler tamamen göz ardı ediliyor, onun dışında bizim yaptığımız bilimsel, teknik çalışmalar tahrik gibi gösteriliyor. Bu, gerçekten yanlış bir yaklaşım, iyi komşuluğa yakışmıyor. Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar. Biz siyasal çözümlerden, diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Bu konuda iyi niyetimizi gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasını bekliyoruz. Bunun dışında birtakım hareketlere tevessül etmelerinin iyi komşuluk ilişkileriyle izahının mümkün olmadığını da ifade etmek istiyorum."

Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Akar, "Kıbrıs'ta bir Türk varlığının olduğunu, yüzyıllardan beri orada yaşayan Türkler olduğunu görmeleri lazım. Onların haklarını teslim etmeleri lazım" dedi. Akar, Türkiye'nin garantör olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşviki sayesinde yerli ve milli savunma sanayisi konusunda önemli adımların atıldığını ifade eden Akar, "Geldiğimiz noktadan memnunuz fakat işin burada bitmediğinin, bundan sonra daha çok işimiz olduğunun farkındayız. İnşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle, kamu ve özel sektör iş birliğiyle çok daha önemli yerlere varacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.